Addio call center, ora si può bloccare il telemarketing anche sul cellulare (Di martedì 25 gennaio 2022) Presto il telemarketing di aziende e call center sarà soltanto un ricordo. Dopo aver introdotto il registro delle opposizioni nel 2010 per bloccare le chiamate sui numeri fissi di casa, ora il governo ha approvato l’estensione del registro anche ai cellulari, consentendoci così di stoppare una volta per tutte questo tipo di telefonate indesiderate. Come già successo con il telefono e l’indirizzo di casa, basterà iscriverti al registro e inserire il tuo numero di telefono per segnalare la tua indisponibilità a ricevere questo genere di chiamate. «Con questo strumento si punta finalmente a regolamentare un fenomeno che è diventato inaccettabile», ha commentato il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, che ha confermato l’approvazione della norma nel Consiglio dei Ministri, rimandando ... Leggi su gqitalia (Di martedì 25 gennaio 2022) Presto ildi aziende esarà soltanto un ricordo. Dopo aver introdotto il registro delle opposizioni nel 2010 perle chiamate sui numeri fissi di casa, ora il governo ha approvato l’estensione del registroai cellulari, consentendoci così di stoppare una volta per tutte questo tipo di telefonate indesiderate. Come già successo con il telefono e l’indirizzo di casa, basterà iscriverti al registro e inserire il tuo numero di telefono per segnalare la tua indisponibilità a ricevere questo genere di chiamate. «Con questo strumento si punta finalmente a regolamentare un fenomeno che è diventato inaccettabile», ha commentato il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, che ha confermato l’approvazione della norma nel Consiglio dei Ministri, rimandando ...

