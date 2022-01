Achille Lauro, dall’isola al palco di Sanremo per cantare la Domenica popolare (Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) – Nella cover del suo nuovo album “Lauro – Achille Idol Superstar” gli artisti Miaz Brother lo hanno disegnato con un volto sfocato in bianco e nero. Solo il trucco è visibile, colorato, netto. Divisivo, rispetto a ciò che non è definito, e sgargiante come le rappresentazioni della sua musica che porta in scena. Anche a Sanremo, dove si prepara a esibirsi per il quarto anno di fila. Oggi Achille indossa una camicia azzurra e rassicurante. Si prepara a riproporre un “sound popolare come era quello di Rino Gaetano”, lascia l’urban ai ragazzi “sulle panchine”, guarda al musical oltre i confini nazionali e strizza l’occhio alle nuove tecnologie. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) – Nella cover del suo nuovo album “Idol Superstar” gli artisti Miaz Brother lo hanno disegnato con un volto sfocato in bianco e nero. Solo il trucco è visibile, colorato, netto. Divisivo, rispetto a ciò che non è definito, e sgargiante come le rappresentazioni della sua musica che porta in scena. Anche a, dove si prepara a esibirsi per il quarto anno di fila. Oggiindossa una camicia azzurra e rassicurante. Si prepara a riproporre un “soundcome era quello di Rino Gaetano”, lascia l’urban ai ragazzi “sulle panchine”, guarda al musical oltre i confini nazionali e strizza l’occhio alle nuove tecnologie. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

RollingStoneita : Achille Lauro a Sanremo 2022: «Porto al festival una messa in scena totale». La nostra intervista @AchilleIDOL - LoredanaBerte : Finalmente svelato, il mio duetto con Achille Lauro: il 4 Febbraio a Sanremo canteremo “Sei Bellissima”. Non vedo… - IlContiAndrea : #Sanremo2022, la serata cover: Emma canta Britney Spears con Michielin. Achille Lauro con Loredana Berté, Aka7even… - lasoncini : Chissà se questa generazione avrà un comico all'altezza del «sono divisivo» di Achille Lauro come noi avemmo France… - frasidilauro : RT @rtl1025: ?? @AchilleIDOL diventa un 'Idol Superstar' e si prepara a Sanremo 2022: “Con il mio tour vi porto nel mondo del gaming e del m… -