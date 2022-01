A vuoto il primo voto per il Quirinale ma parte la trattativa tra i partiti

Advertising

T7TorreSette : #Quirinale2002, a vuoto il primo scrutinio: 672 #schedebianche ?? - MianiAttilio : International Web Post QUIRINALE 2022, A VUOTO PRIMO SCRUTINIO:672 SCHEDE BIANCHE Pressing dei partiti: 'Serve in… - periodicodaily : Bicchiere più pieno che vuoto: il primo anno di Biden #Biden @MimmoMaceri - Pao00048690 : RT @eroda76838608: Ho percepito davvero il dolore di Lulù. Ha dedicato tutta se stessa a Manuel e ha fatto di tutto per rendergli la sua pe… - pupastra1973 : RT @eroda76838608: Ho percepito davvero il dolore di Lulù. Ha dedicato tutta se stessa a Manuel e ha fatto di tutto per rendergli la sua pe… -

Ultime Notizie dalla rete : vuoto primo

Fumata nera nelscrutinio per eleggere il Presidente della Repubblica: 672 schede bianche, 49 nulle. Nessuno ha raggiunto il quorum. Il premier Draghi vede in colloqui separati Salvini, Letta e Conte. Oggi, ...Leggi anche Quirinale 2022, ascrutinio: 672 schede bianche Quirinale 2022, Paolo Maddalena più votato ascrutinio Come già lunedì, anche oggi i senatori e i deputati sono stati ...Lunedì, 24 gennaio 2022 Home > aiTv > Da Amadeus a Craxi, i nomi più improbabili del primo voto per il Capo dello Stato (Agenzia Vista) Roma, 24 gennaio 2022 Ecco alcuni dei nomi più strani scelti da ...L’aula fu ricavata in un anfratto della sinagoga, situata a quel tempo in via Fratti, nel cuore di Viareggio. Una scrivania, una lavagna, sei o sette banchi e una stufa di ceramica per riscaldare le g ...