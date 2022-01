A Treviglio 29 nuove telecamere attendono l’ok del Ministero

(Di martedì 25 gennaio 2022). Ventinovedi videosorveglianza, ad alta definizione e connesse con fibra ottica che vanno ad aggiungersi alle 212 già esistenti, 16 delle quali con tecnologia in grado di identificazione veicoli. È la richiesta avanzata dall’Amministrazione comunale dialdell’Interno: un progetto che mira a rendere il centro storico della città ancora più sicuro per “garantire le migliori condizioni di vivibilità, far sì che la città sia vissuta ed amata, ma massimamente controllata contro le persone che con le proprie azioni determinino schiamazzi, atti vandalici, abbondono rifiuti, reati predatori, reati legati allo spaccio e all’uso di sostanze non consentite”. Il report della Polizia Locale 2021 è stato l’occasione per parlare di sicurezza, del lavoro portato a ...

