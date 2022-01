A chi serve il vaccino italiano che nasce dal lievito (Di martedì 25 gennaio 2022) Il vaccino italiano che nasce dal lievito potrebbe aiutare i Paesi sottosviluppati a fermare la pandemia: ecco cos'è Corbevax e perché non è stato brevettato Leggi su ilgiornale (Di martedì 25 gennaio 2022) Ilchedalpotrebbe aiutare i Paesi sottosviluppati a fermare la pandemia: ecco cos'è Corbevax e perché non è stato brevettato

Ultime Notizie dalla rete : chi serve A chi serve Corbevax , il vaccino italiano che nasce dal lievito E ci sono già tanti produttori che sanno come usarli, quindi per produrre il vaccino non serve costruire nuove fabbriche, o acquistare nuovi macchinari, o assumere più persone ". I costi: meno di tre ...

Corbevax, a chi serve il vaccino italiano che nasce dal lievito ilGiornale.it

