"A chi ha telefonato Gianni Letta". Quirinale, mossa a sorpresa e siluro a Tajani: chi prende quota per la presidenza (Di martedì 25 gennaio 2022) Pier Ferdinando Casini è uno dei nomi caldi per il Quirinale, ma non solo. Non c'è dubbio che il suo nome possa andare bene un po' a tutti, ma per quale ruolo? A riguardo durante lo speciale di La7 è stato rivelato un retroscena interessante, mentre i grandi elettori proseguivano nella seconda votazione consecutiva vinta dalle schede bianche e dalle preferenze disperse su oltre 150 nomi diversi. “Per quanto mi riguarda - ha dichiarato Mentana - penso sempre che l'operazione-Casini porti Draghi al Quirinale e Casini a Palazzo Chigi. Questo perché la politica ha bisogno di un governo politico, non di un presidente della Repubblica politico. È per forza necessario nell'ultimo tratto di legislatura, dato che tutti devono mostrarsi, cosa che non è possibile con Draghi premier: questo esecutivo di fatto è una sorta di safety car”. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Pier Ferdinando Casini è uno dei nomi caldi per il, ma non solo. Non c'è dubbio che il suo nome possa andare bene un po' a tutti, ma per quale ruolo? A riguardo durante lo speciale di La7 è stato rivelato un retroscena interessante, mentre i grandi elettori proseguivano nella seconda votazione consecutiva vinta dalle schede bianche e dalle preferenze disperse su oltre 150 nomi diversi. “Per quanto mi riguarda - ha dichiarato Mentana - penso sempre che l'operazione-Casini porti Draghi ale Casini a Palazzo Chigi. Questo perché la politica ha bisogno di un governo politico, non di un presidente della Repubblica politico. È per forza necessario nell'ultimo tratto di legislatura, dato che tutti devono mostrarsi, cosa che non è possibile con Draghi premier: questo esecutivo di fatto è una sorta di safety car”. ...

Advertising

lisastruggletwt : @used2Bsurrender sì infatti non so perché non abbia agito legalmente, mi ricordo che aveva telefonato la sede princ… - PeppePal2010 : RT @ilPellicano_: Oggi Ordine paragonava i social alle fogne,un posto da evitare perché pieno di fango,dove vengono create ad arte notizie… - AmicuziNicola : RT @ilPellicano_: Oggi Ordine paragonava i social alle fogne,un posto da evitare perché pieno di fango,dove vengono create ad arte notizie… - gianpy_italy : RT @ilPellicano_: Oggi Ordine paragonava i social alle fogne,un posto da evitare perché pieno di fango,dove vengono create ad arte notizie… - ilio_3 : RT @ilPellicano_: Oggi Ordine paragonava i social alle fogne,un posto da evitare perché pieno di fango,dove vengono create ad arte notizie… -