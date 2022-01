6 personaggi famosi che credono negli alieni (Di martedì 25 gennaio 2022) Un sacco di gente crede all’esistenza degli alieni. Non si tratta soltanto di pazzoidi, esaltati e sprovveduti. Parecchi autorevoli scienziati sostengono la probabilità dell’esistenza di altre civiltà extraterrestri. Ma, ammettiamolo, non è un argomento semplice da introdurre e da approfondire. Forse è per questo che soltanto pochi personaggi famosi, nella storia, si siano esposti per dichiarare di credere agli alieni. Sei personaggi famosi che credono agli alieni (Pixabay) – curiosauro.itpersonaggi famosi che credono agli alieni Partiamo dal caso più strano. Il presidente Winston Churchill è noto per la sua statura politica e per la sua azione di Governo durante uno dei periodi più ... Leggi su curiosauro (Di martedì 25 gennaio 2022) Un sacco di gente crede all’esistenza degli. Non si tratta soltanto di pazzoidi, esaltati e sprovveduti. Parecchi autorevoli scienziati sostengono la probabilità dell’esistenza di altre civiltà extraterrestri. Ma, ammettiamolo, non è un argomento semplice da introdurre e da approfondire. Forse è per questo che soltanto pochi, nella storia, si siano esposti per dichiarare di credere agli. Seicheagli(Pixabay) – curiosauro.itcheagliPartiamo dal caso più strano. Il presidente Winston Churchill è noto per la sua statura politica e per la sua azione di Governo durante uno dei periodi più ...

Advertising

MaxHugo66 : @Lillylabionda il problema (loro) è che lo fanno soprattutto personaggi 'famosi' tipo giornalisti o politici e natu… - Y0UNGBLXXD_ : qualche consiglio su un outfit per una o 4 persone dato che venerdì c'è la giornata a tema personaggi famosi e non ho idee? - lauinpigiama : RT @FaberAnder: @perochan Naoko Takeuchi ha spesso preso ispirazione dai grandi stilisti e dai loro lavori per disegnare gli abiti per i pe… - BoobleItalia : Fiocco azzurro per Gigi D'Alessio, il cantante napoletano è papà per la quinta volta - - panggilakuwin : RT @FinallyMario: Ci sono molte donne con tante qualità... Perché fare diventare quasi famose quelle che erano attaccate a personaggi già… -