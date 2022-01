28enne morto di Covid dopo essersi strappato il casco: gravissimi anche i familiari (Di martedì 25 gennaio 2022) Aveva solo 28 anni Luigi Cossellu, ma non era vaccinato: il Covid non gli ha lasciato scampo, uccidendolo dopo essere stato ricoverato in terapia intensiva al Santa Maria Goretti di Latina. Il giovane di Terracina, appena giunto nella struttura i medici avevano provato a salvargli la vita, ma il giovane si era strappato il casco per la respirazione assistita. E’ deceduto così per embolia polmonare. Ma, dopo questo terribile lutto, ora l’intera famiglia è nuovamente scossa: il virus si è infatti propagato, contagiando il padre, la madre, il fratello e anche la fidanzata del 28enne. Versano tutti in gravissime condizioni. Leggi anche: Luigi Cossellu, chi era il 28enne morto di Covid. L’amico: ‘Ditelo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 25 gennaio 2022) Aveva solo 28 anni Luigi Cossellu, ma non era vaccinato: ilnon gli ha lasciato scampo, uccidendoloessere stato ricoverato in terapia intensiva al Santa Maria Goretti di Latina. Il giovane di Terracina, appena giunto nella struttura i medici avevano provato a salvargli la vita, ma il giovane si erailper la respirazione assistita. E’ deceduto così per embolia polmonare. Ma,questo terribile lutto, ora l’intera famiglia è nuovamente scossa: il virus si è infatti propagato, contagiando il padre, la madre, il fratello ela fidanzata del. Versano tutti in gravissime condizioni. Leggi: Luigi Cossellu, chi era ildi. L’amico: ‘Ditelo ...

