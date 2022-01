25 Gennaio Giornata Nazionale dei Taralli e Tarallucci (Di martedì 25 gennaio 2022) Sapevate che il 25 Gennaio è la Giornata Nazionale dei Taralli e Tarallucci? Non possiamo sottrarci a questa ‘festività’ ecco perché oggi vi raccontiamo la loro storia e vi sveliamo la ricetta per dei Taralli friabili e croccanti a dir poco perfetti! TarallucciLa leggenda narra che la ricetta risalga al 1400, inventata da una mamma che non avesse molto con cui sfamare i propri figli. D’altronde è noto che le ricette più semplici e con un retaggio povero siano spesso le migliori e vengano considerate le più sfiziose. E anche qui come è accaduto qualche mese fa con le Pettole, torniamo in Puglia. Questa mamma vive nel profondo tacco dello Stivale e, per sfamare la sua famiglia, decide di impastare quei pochi ingredienti che ha in casa al momento. Si trattava di farina, ... Leggi su velvetmag (Di martedì 25 gennaio 2022) Sapevate che il 25è ladei? Non possiamo sottrarci a questa ‘festività’ ecco perché oggi vi raccontiamo la loro storia e vi sveliamo la ricetta per deifriabili e croccanti a dir poco perfetti!La leggenda narra che la ricetta risalga al 1400, inventata da una mamma che non avesse molto con cui sfamare i propri figli. D’altronde è noto che le ricette più semplici e con un retaggio povero siano spesso le migliori e vengano considerate le più sfiziose. E anche qui come è accaduto qualche mese fa con le Pettole, torniamo in Puglia. Questa mamma vive nel profondo tacco dello Stivale e, per sfamare la sua famiglia, decide di impastare quei pochi ingredienti che ha in casa al momento. Si trattava di farina, ...

Advertising

Pontifex_it : Seguo con preoccupazione l’aumento delle tensioni che minacciano di infliggere un nuovo colpo alla pace in Ucraina… - Avvenire_Nei : Al termine dell'Angelus di domenica 23 gennaio, il Papa, preoccupato dei venti di guerra che agitano il confine tra… - oss_romano : #24gennaio Preoccupato per il crescere delle tensioni in #Ucraina #PapaFrancesco annuncia per mercoledì 26 gennaio… - SIENANEWS : Si intitola 'Il dovere della memoria' l’incontro online in programma la mattina di domani, mercoledì 26 gennaio per… - GerriLiu5 : RT @santegidionews: Nel male della #Shoah la resistenza dei Giusti. Lectio magistralis di Andrea Riccardi il #26gennaio per la #Giornatadel… -