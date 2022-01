25 gennaio 1998: il capolavoro senza tempo di Zinedine Zidane (Video) (Di martedì 25 gennaio 2022) Zinedine Zidane è stato uno dei più grandi giocatori della storia del calcio e con la Juventus è stato in grado di giocate davvero pazzesche. Quando si parla del francese Zinedine Zidane viene praticamente spontaneo togliersi il cappello e applaudire per la bellezza delle giocate del Pallone d’oro 1998 e in quell’annata il 25 gennaio riuscì a far vedere ancora di più il suo straordinario talento. La Juventus del 1997-98 è stata forse la più bella versione della truppa bianconera guidata da Marcello Lippi e, nonostante non abbia vinto la finale di Champions League persa con il Real Madrid in finale, in quella stagione si vide veramente una squadra quasi senza macchia e senza peccato. Il 25 gennaio 1998 si giocò allo ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 25 gennaio 2022)è stato uno dei più grandi giocatori della storia del calcio e con la Juventus è stato in grado di giocate davvero pazzesche. Quando si parla del franceseviene praticamente spontaneo togliersi il cappello e applaudire per la bellezza delle giocate del Pallone d’oroe in quell’annata il 25riuscì a far vedere ancora di più il suo straordinario talento. La Juventus del 1997-98 è stata forse la più bella versione della truppa bianconera guidata da Marcello Lippi e, nonostante non abbia vinto la finale di Champions League persa con il Real Madrid in finale, in quella stagione si vide veramente una squadra quasimacchia epeccato. Il 25si giocò allo ...

Advertising

IlMattinoFoggia : Il #25gennaio 1998 segna una data speciale per la Sofim di #Foggia : si festeggiano i 2 milioni e mezzo di motori… - Formigoal : #AccaddeOggi ?? 25 Gennaio 1998 Per scongiurare la sconfitta di Empoli l'#Inter di Simoni si affida al sinistro di… - GM03571487 : Amarcord Inter - 25 Gennaio 1997-98 (17^ - 25-01-1998) Empoli-INTER 1-1 [C.Esposito,Recoba] #GmMile - 1000Cuori : ?? Pistoia - Virtus nel segno di Rigaudeau e Danilovic il 25 gennaio 1998 ?? - AndreaC_1998_ : @acuntrora Non si sposta nessuno a gennaio ???????????????????????????????????????????????? -