Zona bianca | gialla | arancione e rossa | ecco la nuova colorazione delle regioni da lunedì 24 gennaio

Advertising

DamianaTomassi : RT @Teso4zampe: Smarrita Bianca, Maremmana di due anni, zona Fiano Romano - - giusy6156 : RT @Teso4zampe: Smarrita Bianca, Maremmana di due anni, zona Fiano Romano - - cadfael2 : RT @Teso4zampe: Smarrita Bianca, Maremmana di due anni, zona Fiano Romano - - PatriziaBorgog1 : @Chiara_ciotti11 Zona bianca è pietosa ?? - Fabry27 : In diretta dalla zona gialla, uguale a quella bianca, che è uguale a quella arancione, che mio padre alla fiera comprò -

Ultime Notizie dalla rete : Zona bianca

La Puglia entra oggi ingialla: il superamento dei valori soglia per l'occupazione dei posti letto nei reparti ... da oggi, vedrà salire il livello di rischio per la nostra regione, rimasta...Ecco quali le prescrizioni valide per laarancione: Spostamenti - A differenza di quanto accade per lao gialla, senza green pass sono consentiti gli spostamenti con mezzo proprio ...Da oggi in zona arancione ci sono anche Abruzzo, Friuli – Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia. Le cinque regioni si aggiungono alla Valle d’Aosta. Le maggiori restrizioni però riguardano i non vaccinat ...Da domani, lunedì 24 gennaio, la Regione Piemonte passerà in zona arancione. Lo conferma l’ordinanza firmata dal ministro Speranza.