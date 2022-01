WWE | Caos Mustafa Alì blocca l’account della federazione e spopola il trend #FreeAlì

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 24 gennaio 2022)Alì sembra essere ai ferri corti con ladi Vince McMahon, la situazione tra il wrestler originario di Chicago e la WWE non è delle migliori. Alì sembra essere favorevole all’addio e questo è uno degli argomenti più chiacchierati nell’ultimo periodo al punto che molti fan sui social hanno fatto partire un vero e proprio movimento a favore dell’ex leader dei Retribution.Nella serata di ieri molti utenti hanno risposto ai tweet del profilo ufficiale ‘WWE on Fox’ usando l’hashtag, questo perché molti supporter diAlì vogliono che quest’ultimo lasci la WWE in modo da essere libero di esprimersi al meglio in altre federazioni. Il profilo WWE on Fox hato numerosi utenti che hanno usato l’hashtag in questione e per questo motivo ...