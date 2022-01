(Di lunedì 24 gennaio 2022) L’attuale gimmick oscura di, che per diversi mesi ha affiancato “The Fiend” Bray Wyatt, è stata oggetto di grande discussione tra i fan e gli addetti ai lavori. In verità non sono mancate le critichela connotazione sovrannaturale del suo personaggio. Dopo un’assenza di qualche mese,è tornata on screen in quel di Raw e sembra che la strada intrapresa sia quella che la porterà a tornare ad essere la “vecchia” se stessa. In altri termini dovrebbe venire meno l’aura sovrannaturale che da tempo connota il suo personaggio. “The” L’ultimo match dirisale allo scorso settembre quando, ad Extreme Rules, l’allora Raw Women’s Champion Charlotte Flair la sconfisse in un match tito. ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE WWE: Alexa Bliss verso il ritorno a 'The Goddess' con abbandono del suo lato oscuro - - SpazioWrestling : WWE: Una sensuale Alexa Bliss ha un messaggio per i fan *FOTO* #AlexaBliss #WWE - SpazioWrestling : WWE: Alexa Bliss risponde ai fan che la stanno criticando #AlexaBliss #WWE -

Ultime Notizie dalla rete : WWE Alexa

Tuttowrestling

...Hai detto in più di una occasione di essere un fan del pro - wrestling e hai citato la, ROH e ... Acquistate il Fire TV Stick 4K Ultra HD con telecomando vocaledi ultima generazione per ...Rimangono invece a Raw l'exChampion Bobby Lashley, l'attuale United States Champion Damian Priest, l'ex NXT Champion Karrion Kross e i campioni di coppia AJ Styles e Omos. AncheBliss, per ...Alexa Bliss ha subito un cambiamento drastico di personaggio quando l’anno scorso Bray Wyatt ha iniziato una faida con Braun Strowman, coinvolgendo anche proprio la ragazza, che ha un legame particola ...Alexa Bliss competed against Charlotte Flair at Extreme Rules last year. However, that match didn’t end the way Bliss would have liked as she lost in ...