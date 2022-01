Watford | The Athletic | Ranieri verso l’esonero dopo la sconfitta con il Norwich

Leggi su sportface

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Claudiodal. Stando a quanto riportato da Theper il tecnico italiano è stata fatale lacasalinga contro ilnello scontro diretto per la salvezza in Premier League. La squadra di Pozzo è reduce da sette sconfitte nelle ultime otto partite e si trova al penultimo poso in classifica. Una situazione estremamente complicata che, a quanto pare, il tecnico italiano non è stato in grado di migliorare. SportFace.