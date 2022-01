Wall Street recupera e chiude positiva: Dow Jones +0,30%, Nasdaq +0,63% (Di lunedì 24 gennaio 2022) Wall Street chiude positiva dopo una seduta trascorsa per la maggior parte in profondo rosso con perdite vicine al 4%. La svolta nelle ultime due ore, con i listini che hanno ritrovato slancio, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 24 gennaio 2022)dopo una seduta trascorsa per la maggior parte in profondo rosso con perdite vicine al 4%. La svolta nelle ultime due ore, con i listini che hanno ritrovato slancio, ...

