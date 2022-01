Volpi e leoni. Leggere Pareto per capire la corsa al Colle (Di lunedì 24 gennaio 2022) Mai come in questi giorni sotto i cieli italici la teoria del soft power affronta una delle sue prove più difficili. Potrebbe essere falsificata oppure confermata: è una occasione unica. Pensate cosa avrebbero pensato Gaetano Mosca e Vilfredo Pareto se si fossero ritrovati in una simile condizione. (Ricordate? Il presidente Mattarella proprio tale termine usò per incoronare un governo…senza formula alcuna…e lo disse…) Una minoranza organizzata può sempre dominare una maggioranza disorganizzata se possiede una “formula politica” che convince e costringe insieme gli attori da organizzare e da convincere? (Era di già la teoria dell’egemonia di Antonio Gramsci che faceva capolino). E ciò che scrisse negli ultimi anni della sua lunghissima vita Pareto, quando disilluso del “misurare matematicamente le cose e la storia” abbandonò “il delirio della ... Leggi su formiche (Di lunedì 24 gennaio 2022) Mai come in questi giorni sotto i cieli italici la teoria del soft power affronta una delle sue prove più difficili. Potrebbe essere falsificata oppure confermata: è una occasione unica. Pensate cosa avrebbero pensato Gaetano Mosca e Vilfredose si fossero ritrovati in una simile condizione. (Ricordate? Il presidente Mattarella proprio tale termine usò per incoronare un governo…senza formula alcuna…e lo disse…) Una minoranza organizzata può sempre dominare una maggioranza disorganizzata se possiede una “formula politica” che convince e costringe insieme gli attori da organizzare e da convincere? (Era di già la teoria dell’egemonia di Antonio Gramsci che faceva capolino). E ciò che scrisse negli ultimi anni della sua lunghissima vita, quando disilluso del “misurare matematicamente le cose e la storia” abbandonò “il delirio della ...

