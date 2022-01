Vogue celebra le modelle nere, finisce sulla graticola: “Copertina razzista, pelle troppo scura” (Di lunedì 24 gennaio 2022) Roma, 24 gen — Che meraviglia la «cultura woke», soprattutto quando fagocita sé stessa: è successo alla rivista Vogue Gran Bretagna, finita nel tritacarne degli utenti social livorosi per la Copertina del numero di febbraio… quella che celebra le top model africane. Vogue sulla graticola per il numero black Una Copertina dalle suggestioni «total black»: nove veneri nere, altissime e magrissime, dalla pelle color ebano, vestite in nero da Balenciaga, su sfondo marrone scurissimo. Con questo taglio il direttore Edward Enninful intendeva aprire una finestra su «una nuova generazione di modelle dalla pelle scura, la cui eredità etnica spazia dal Senegal al Ruanda, dal Sud del Sudan alla ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 24 gennaio 2022) Roma, 24 gen — Che meraviglia la «cultura woke», soprattutto quando fagocita sé stessa: è successo alla rivistaGran Bretagna, finita nel tritacarne degli utenti social livorosi per ladel numero di febbraio… quella chele top model africane.per il numero black Unadalle suggestioni «total black»: nove veneri, altissime e magrissime, dallacolor ebano, vestite in nero da Balenciaga, su sfondo marrone scurissimo. Con questo taglio il direttore Edward Enninful intendeva aprire una finestra su «una nuova generazione didalla, la cui eredità etnica spazia dal Senegal al Ruanda, dal Sud del Sudan alla ...

