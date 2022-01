Vlahovic-Juventus, la Fiorentina è certa di una cosa: la rivelazione (Di lunedì 24 gennaio 2022) Fabiana Della Valle, nota giornalista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuta durante la trasmissione, Ajgtv live su Twitch, cercando di chiarire la situazione relativa al futuro di Dusan Vlahovic. Vlahovic, Juventus, gennaio (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)La posizione della Juventus “La situazione Vlahovic è semplice: di base lui è l’obiettivo dichiarato per giugno. La Juve al momento non possiede grandi disponibilità economiche. L’idea, infatti, era quella di prenderlo a giugno, essendo il giocatore vicino alla scadenza contrattuale. L’accordo tra le parti c’è già da tempo. La Juventus avrebbe intenzione di anticipare l’offerta per portare Vlahovic a Torino, già a gennaio, per rendere agevole il 4° posto. Bisogna però trovare l’accordo con la ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 24 gennaio 2022) Fabiana Della Valle, nota giornalista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuta durante la trasmissione, Ajgtv live su Twitch, cercando di chiarire la situazione relativa al futuro di Dusan, gennaio (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)La posizione della“La situazioneè semplice: di base lui è l’obiettivo dichiarato per giugno. La Juve al momento non possiede grandi disponibilità economiche. L’idea, infatti, era quella di prenderlo a giugno, essendo il giocatore vicino alla scadenza contrattuale. L’accordo tra le parti c’è già da tempo. Laavrebbe intenzione di anticipare l’offerta per portarea Torino, già a gennaio, per rendere agevole il 4° posto. Bisogna però trovare l’accordo con la ...

