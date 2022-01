Vlahovic – Fiorentina: c’è la rottura! (Di lunedì 24 gennaio 2022) Continua la telenovela tra la Fiorentina e il fuoriclasse serbo Dusan Vlahovic, il braccio di ferro tra giocatore e società sembra infinito ma il classe 2000 avrebbe deciso che per lui c’è solamente la Juventus nel suo futuro. Vlahovic Fiorentina Juventus Joe Barone ha dichiarato di essere pronto ad accogliere le offerte e ascoltare il desiderio del giocatore, pur di non perderlo a zero nel 2023 e quindi renderlo cedibile anche già in questa sessione di mercato ma solamente di fronte ad una proposta di circa 70 milioni, offerta che al momento non è arrivata da nessun club. La Juve tenterà il colpo entro il 31 Gennaio in modo di assicurarsi i suoi gol per la conquista del quarto posto e la qualificazione alla prossima Champions League. Daniele Scrazzolo Leggi su rompipallone (Di lunedì 24 gennaio 2022) Continua la telenovela tra lae il fuoriclasse serbo Dusan, il braccio di ferro tra giocatore e società sembra infinito ma il classe 2000 avrebbe deciso che per lui c’è solamente la Juventus nel suo futuro.Juventus Joe Barone ha dichiarato di essere pronto ad accogliere le offerte e ascoltare il desiderio del giocatore, pur di non perderlo a zero nel 2023 e quindi renderlo cedibile anche già in questa sessione di mercato ma solamente di fronte ad una proposta di circa 70 milioni, offerta che al momento non è arrivata da nessun club. La Juve tenterà il colpo entro il 31 Gennaio in modo di assicurarsi i suoi gol per la conquista del quarto posto e la qualificazione alla prossima Champions League. Daniele Scrazzolo

