Vite al Limite, che fine ha fatto Julian Valentine? Quanto pesava e quanto pesa? (Di lunedì 24 gennaio 2022) Anche in Italia i telespettatori di Real Time seguono con grande passione gli episodi di “Vite al Limite”, il reality show statunitense che racconta i tentativi di soggetti con obesità patologica di tornare a vivere grazie alle cure del dottor Younan Nowzaradan. Percorsi non semplici, che richiedono diete ferree per perdere una grande quantità di peso e potersi sottoporre ad interventi chirurgici risolutivi. In un episodio della decima stagione il protagonista è stato Julian Valentine, un uomo che ha avuto un’infanzia piuttosto difficile che ha determinato il suo enorme aumento di peso. Durante lo show, Julian ha detto che da bambino la loro famiglia era in condizioni di forte povertà e il cibo scarseggiava. Per questo, ogni volta che Julian metteva le mani sul cibo, mangiava il più ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 24 gennaio 2022) Anche in Italia i telespettatori di Real Time seguono con grande passione gli episodi di “al”, il reality show statunitense che racconta i tentativi di soggetti con obesità patologica di tornare a vivere grazie alle cure del dottor Younan Nowzaradan. Percorsi non semplici, che richiedono diete ferree per perdere una grande quantità di peso e potersi sottoporre ad interventi chirurgici risolutivi. In un episodio della decima stagione il protagonista è stato, un uomo che ha avuto un’infanzia piuttosto difficile che ha determinato il suo enorme aumento di peso. Durante lo show,ha detto che da bambino la loro famiglia era in condizioni di forte povertà e il cibo scarseggiava. Per questo, ogni volta chemetteva le mani sul cibo, mangiava il più ...

Advertising

AleStonata : RT @nicolasavoia: Si esatto su #Realtime nuova puntata di Vite al limite. Poi dalle 23:15 maratona in replica fino alle 6 del mattino @Ale… - nicolasavoia : Si esatto su #Realtime nuova puntata di Vite al limite. Poi dalle 23:15 maratona in replica fino alle 6 del mattino @AleStonata - ZTravini : @valeursella Io ieri notte ho sognato @matteo_girani che pesava come quelli di vite al limite - Angiavale : Oggi vado di disagio super mi sa , e poi vite al limite per riprendersi dalla botta di anoressia #disagio #realtime… - not_marcella_ : @_buttterfly__ # matrimonio salvato # vite al limite # terapia di coppia -