Vincenzo Fasano, morto a 70 anni il deputato di Forza Italia: il cordoglio del partito. Martedì la Camera proclama il suo successore (Di lunedì 24 gennaio 2022) Un decesso che ha fatto "rumore" perché arrivato alla vigilia dell'apertura delle votazioni per il capo dello Stato. Vincenzo Fasano, deputato di Forza Italia e già senatore per due legislature, coordinatore azzurro a Salerno ed ex assessore regionale campano, è morto domenica all'età di settant'anni. Unanime il cordoglio dei colleghi di partito: "Se n'è andato l'amico e compagno di tante battaglie, una preghiera lo accompagni", ha scritto su Twitter il coordinatore e vicepresidente di FI Antonio Tajani. Maurizio Gasparri si è detto "sgomento" per "la prematura scomparsa di un amico fraterno. Uomo leale ed onesto, dedito ad una politica fatta di incontro e di presenza, di pazienza e di amicizia, è stato sempre al mio fianco in ogni ..."

