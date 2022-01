Videosorveglianza in casa, ecco le regole da rispettare (Di lunedì 24 gennaio 2022) Roma, 24 gennaio 2022 " Non riprendere aree condominiali comuni o aperte al pubblico, non girare a terzi le immagini. Sono alcune delle regole che il Garante per la protezione dei dati personali ha ... Leggi su lanazione (Di lunedì 24 gennaio 2022) Roma, 24 gennaio 2022 " Non riprendere aree condominiali comuni o aperte al pubblico, non girare a terzi le immagini. Sono alcune delleche il Garante per la protezione dei dati personali ha ...

Advertising

infoitinterno : Videosorveglianza in casa: ecco-le-regole-del Garante Privacy - togone76 : RT @HDblog: Videosorveglianza domestica: come installare gli impianti rispettando le regole - avespartacus : RT @HDblog: Videosorveglianza domestica: come installare gli impianti rispettando le regole - Gazzetta5G : RT @Cor_Com: #Videosorveglianza in casa, come installare gli impianti: le indicazioni del #GarantePrivacy - Crudeli45198835 : RT @Crudeli45198835: Mi hanno chiamato stamattina per raccontarmi riraccontarmi la vita quotidiana nel paese. L'altro esempio incompiuto è… -