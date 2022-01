Verissimo, Silvia Toffanin mostra il provino inedito di Federico Fashion Style per il Grande Fratello: “Orrendo, mamma mia aiuto” (Di lunedì 24 gennaio 2022) Nel passato “segreto” di Federico Fashion Style c’è anche un provino per il “Grande Fratello”. Era il 2008, e Federico Lauri ancora non sapeva che da lì a poco sarebbe diventato uno dei parrucchieri più famosi d’Italia. Però aveva un obiettivo: diventare famoso. E così, all’età di 18 anni, si è presentato a Cinecittà per partecipare al reality di Canale 5. Il filmato d’archivio è stato recuperato negli archivi di Mediaset, e mostrato da Silvia Toffanin durante l’ultima puntata di “Verissimo”. “Sai che qui ci sono tante sorprese, ed escono fuori anche degli scheletri negli armadi. E tu di armadi nei hai tanti. Scavando scavando, abbiamo trovato una cosa molto particolare. Era il 2008, credo, e tu volevi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) Nel passato “segreto” dic’è anche unper il “”. Era il 2008, eLauri ancora non sapeva che da lì a poco sarebbe diventato uno dei parrucchieri più famosi d’Italia. Però aveva un obiettivo: diventare famoso. E così, all’età di 18 anni, si è presentato a Cinecittà per partecipare al reality di Canale 5. Il filmato d’archivio è stato recuperato negli archivi di Mediaset, eto dadurante l’ultima puntata di “”. “Sai che qui ci sono tante sorprese, ed escono fuori anche degli scheletri negli armadi. E tu di armadi nei hai tanti. Scavando scavando, abbiamo trovato una cosa molto particolare. Era il 2008, credo, e tu volevi ...

