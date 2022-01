Venti di guerra, la grande fuga dall’Ucraina: gli Usa evacuano l’ambasciata (Di lunedì 24 gennaio 2022) Roma, 24 gen – Il vento russo spira in Ucraina e scuote la Casa Bianca. La via diplomatica, percorsa senza troppa convinzione nelle ultime settimane, appare oggi un vicolo cieco. Vista da Washington la guerra sembra davvero alle porte, imminente, oramai inevitabile. Questione di giorni, forse addirittura ore. Ucraina, gli Usa evacuano l’ambasciata di Kiev Per questo gli Stati Uniti hanno ordinato l’evacuazione delle famiglie dei diplomatici americani in Ucraina, come riferito da fonti del Dipartimento di Stato che raccomandano la riduzione del personale non essenziale dall’ambasciata a Kiev. “Il 23 gennaio 2022, il Dipartimento di Stato ha autorizzato la partenza volontaria dei dipendenti statunitensi ad assunzione diretta e ha ordinato la partenza dei familiari idonei dall’ambasciata di Kiev a causa ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 24 gennaio 2022) Roma, 24 gen – Il vento russo spira in Ucraina e scuote la Casa Bianca. La via diplomatica, percorsa senza troppa convinzione nelle ultime settimane, appare oggi un vicolo cieco. Vista da Washington lasembra davvero alle porte, imminente, oramai inevitabile. Questione di giorni, forse addirittura ore. Ucraina, gli Usadi Kiev Per questo gli Stati Uniti hanno ordinato l’evacuazione delle famiglie dei diplomatici americani in Ucraina, come riferito da fonti del Dipartimento di Stato che raccomandano la riduzione del personale non essenziale dala Kiev. “Il 23 gennaio 2022, il Dipartimento di Stato ha autorizzato la partenza volontaria dei dipendenti statunitensi ad assunzione diretta e ha ordinato la partenza dei familiari idonei daldi Kiev a causa ...

Advertising

Czap99 : @Ferula18 ci vorrebbe, ma ricordo che siamo tuttora la 'portaerei USA nel Mediterraneo', e coi venti di guerra che… - IlPrimatoN : Kiev non è Kabul, ma si aggirano vecchi spettri da sedotti e abbandonati. Cosa succede in Ucraina ? Eugenio Palazz… - graziellatassi1 : RT @carloalberto: La tempesta imperfetta. A poche ore dalla più importante decisione per la difesa dell’unità nazionale e della credibili… - CafarellAntonio : RT @carloalberto: La tempesta imperfetta. A poche ore dalla più importante decisione per la difesa dell’unità nazionale e della credibili… - MaurizioFuochi : RT @bassarelli: La narrazione del virus sta per crollare. Venti di guerra che alla fine sfoceranno nel crollo finanziario, inevitabile. All… -

Ultime Notizie dalla rete : Venti guerra La guerra dell'energia. Elettrico, gas, nucleare: che transizione sarà? Se ci fossimo mossi venti o almeno dieci anni fa, il nostro sistema industriale oggi sarebbe meglio equipaggiato per far fronte ai cambiamenti in atto'. Abbonati per continuare a leggere Sei già ...

Crisi Ucraina, gli USA evacuano le famiglie dei diplomatici: "Situazione imprevedibile, potrebbe deteriorarsi" I colloqui tra il segretario di Stato Antony Blinken e il ministro degli esteri di Mosca Sergey Lavrov i venti di guerra che aleggiano sulla crisi non hanno smesso di soffiare. Dopo l'incontro di un'...

Russia-Occidente: venti di guerra? ISPI Il Papa: il 26 gennaio preghiamo per la pace in Ucraina Francesco, preoccupato dei venti di guerra che agitano il confine tra Russia e Ucraina e di conseguenza tutto il continente europeo, propone una giornata di raccoglimento: "Ogn ...

L'Angelus. Il Papa: il 26 gennaio preghiamo per la pace in Ucraina Francesco, preoccupato dei venti di guerra che agitano il confine tra Russia e Ucraina e di conseguenza tutto il continente europeo, propone una giornata di raccoglimento: "Ogn ...

Se ci fossimo mossio almeno dieci anni fa, il nostro sistema industriale oggi sarebbe meglio equipaggiato per far fronte ai cambiamenti in atto'. Abbonati per continuare a leggere Sei già ...I colloqui tra il segretario di Stato Antony Blinken e il ministro degli esteri di Mosca Sergey Lavrov idiche aleggiano sulla crisi non hanno smesso di soffiare. Dopo l'incontro di un'...Francesco, preoccupato dei venti di guerra che agitano il confine tra Russia e Ucraina e di conseguenza tutto il continente europeo, propone una giornata di raccoglimento: "Ogn ...Francesco, preoccupato dei venti di guerra che agitano il confine tra Russia e Ucraina e di conseguenza tutto il continente europeo, propone una giornata di raccoglimento: "Ogn ...