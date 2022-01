Venti di guerra in Ucraina: Biden chiama i leader europei. Truppe Usa nel Baltico? Crollano le Borse (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il presidente americano, Joe Biden , avrà delle telefonate in videoconferenza con leader europei sulla situazione Ucraina. Lo ha riferito la Casa Bianca. Il capo della Casa Bianca parlerà con la presidente... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il presidente americano, Joe, avrà delle telefonate in videoconferenza consulla situazione. Lo ha riferito la Casa Bianca. Il capo della Casa Bianca parlerà con la presidente...

Advertising

ispionline : Soffiano venti di guerra in #Ucraina. I consiglieri politici di Russia, Ucraina, Francia e Germania si incontrerann… - giovigiambo : RT @DiegoFusaro: Venti di guerra. L’imperialismo della civiltà dell'hamburger non dorme mai. Occorre sperare in una Russia forte e resisten… - AlessandroVi69 : RT @conteDartagnan: Sechi: ci sono venti di guerra e le borse sono crollate…e noi perdiamo giorni a sentire Selfini Gonde e Lettamela Meteo… - conteDartagnan : Sechi: ci sono venti di guerra e le borse sono crollate…e noi perdiamo giorni a sentire Selfini Gonde e Lettamela M… - albeggiava52 : RT @alberto96881472: @Marty_Loca80 Stiamo scivolando in una spirale mostruosa in Ucraina soffiano venti di guerra Israele continua su Siria… -