VENTI DI GUERRA – GLI USA RIVELANO PIANI PER UN MASSICCIO SCHIERAMENTO DI TRUPPE AI CONFINI CON LA RUSSIA (Di lunedì 24 gennaio 2022) Joe Biden sta valutando la possibilità di paracadutare soldati e attrezzature al confine russo. Il New York Times ha riferito che Joe Biden sta valutando la possibilità di schierare TRUPPE, aerei e navi da GUERRA nei Paesi baltici e nell'Europa orientale come mezzo per dissuadere la RUSSIA dall'invasione dell'Ucraina. Citando fonti anonime, il quotidiano afferma … proviene da Database Italia.

