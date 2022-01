Variante Omicron, Locatelli: “Fine pandemia? Possibile” (Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) – La Variante Omicron può rappresentare la Fine della pandemia e dell’emergenza covid in Europa? “E’ una possibilità che ci si orienti in questa direzione, e, di fatto, trova il suo razionale, proprio anche riprendendo le parole che sono state dette, sull’elevata contagiosità. La previsione che veniva fatta era quella di una percentuale assai elevata di persone nel nostro Continente che sarebbero state poi, alla Fine, infettate”, dice il professor Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico, a E-Venti, su Sky Tg24. “Però -aggiunge – non dimentichiamoci anche la possibilità che emergano altre varianti: questa è la ragione per cui” è giusto ribadire “l’importanza, da un lato, di avere prudenza e rispetto di ... Leggi su italiasera (Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) – Lapuò rappresentare ladellae dell’emergenza covid in Europa? “E’ una possibilità che ci si orienti in questa direzione, e, di fatto, trova il suo razionale, proprio anche riprendendo le parole che sono state dette, sull’elevata contagiosità. La previsione che veniva fatta era quella di una percentuale assai elevata di persone nel nostro Continente che sarebbero state poi, alla, infettate”, dice il professor Franco, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico, a E-Venti, su Sky Tg24. “Però -aggiunge – non dimentichiamoci anche la possibilità che emergano altre varianti: questa è la ragione per cui” è giusto ribadire “l’importanza, da un lato, di avere prudenza e rispetto di ...

