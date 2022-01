Variante Omicron, Figliuolo: “Siamo al plateau della curva” (Di lunedì 24 gennaio 2022) MILANO – Variante Omicron, dovremmo “essere arrivati al plateau della curva”. Lo ha detto il generale Francesco Paolo Figliuolo, dopo la sua visita al centro vaccinale del Portello di Milano, definendole “buone notizie”. “Si sta andando in discesa, speriamo che questo sia il trend consolidato”, ha aggiunto il generale, sottolineando che “tutto questo è molto legato al buon andamento delle vaccinazioni”. “L’Italia sta facendo molto bene e in questo la Lombardia che rappresenta una bella fetta, di oltre 9 milioni di abitanti, sta facendo egregiamente la sua parte, sia sui cicli primari, sia sui booster, sia sui bambini”. E rispetto all’andamento della pandemia sul territorio, Figliuolo ha evidenziato che “negli ultimi due giorni anche in Lombardia il ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 24 gennaio 2022) MILANO –, dovremmo “essere arrivati al”. Lo ha detto il generale Francesco Paolo, dopo la sua visita al centro vaccinale del Portello di Milano, definendole “buone notizie”. “Si sta andando in discesa, speriamo che questo sia il trend consolidato”, ha aggiunto il generale, sottolineando che “tutto questo è molto legato al buon andamento delle vaccinazioni”. “L’Italia sta facendo molto bene e in questo la Lombardia che rappresenta una bella fetta, di oltre 9 milioni di abitanti, sta facendo egregiamente la sua parte, sia sui cicli primari, sia sui booster, sia sui bambini”. E rispetto all’andamentopandemia sul territorio,ha evidenziato che “negli ultimi due giorni anche in Lombardia il ...

Advertising

Adnkronos : #Covid, Oms: 'Non finirà con questa ondata, #Omicron non sarà ultima variante'. - Agenzia_Ansa : La variante Omicron è più trasmissibile della Delta sebbene determini una carica virale simile e talvolta inferiore… - fanpage : La variante Omicron potrebbe rappresentare la fase finale della pandemia in Europa. Il responsabile dell'Organizzaz… - am_libera67 : RT @klaudiu54673449: Israele cancella il Green Pass: “Con la variante Omicron, pure i vaccinati si ammalano” - DigitalMatt3 : RT @DigitalMatt3: Israele cancella il Green Pass: “Con la variante Omicron, pure i vaccinati si ammalano” -