(Di lunedì 24 gennaio 2022) Via icon ilo. E per-19 bisogna potenziare. Lo dice oggi Francesco, direttore dell’ospedaledi Roma in un’intervista rilasciata a La Verità: «Iquotidiani andrebbero aboliti e nel mio istituto l’ho fatto rischiano così come sono ora di creare solo disorientamento e spavento nei cittadini», dice il dottore. Ma anche «ilo che si è creato nell’ultimo periodo è assolutamente da evitare. Alloabbiamo infatti proposto di rivedere le norme in materia di quarantena e di isolamento consentendo ad esempio ai cittadini contagiati asintomatici di interrompere l’isolamento dopo ...

Advertising

infoitsalute : Vaia (Spallanzani): «Basta bollettini e tamponifici, per curare Covid-19 serve l’assistenza domiciliare» - MaviodaRoma : @Gianlustella @sabrimaggioni Il che non fa scopa con le ultime dichiarazioni di Vaia [ Spallanzani] - Chicomesol : RT @Miti_Vigliero: ?? I migliori lasciano, allo Spallanzani resta lo Sputnik Fuga dei cervelli: sotto la gestione Vaia tanti ricercatori h… - Miti_Vigliero : ?? I migliori lasciano, allo Spallanzani resta lo Sputnik Fuga dei cervelli: sotto la gestione Vaia tanti ricercat… - fisco24_info : Covid Italia, Vaia: 'Basta tamponifici e bollettini ansiogeni': (Adnkronos) - Il direttore dello Spallanzani di Rom… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaia Spallanzani

Lo dice in un'intervista a 'La Verità' Francesco, direttore dellodi Roma. ''Il tamponificio che si è creato nell'ultimo periodo è assolutamente da evitare. Alloabbiamo ...Via i bollettini e basta con il tamponificio. E per curare Covid - 19 bisogna potenziare l'assistenza domiciliare. Lo dice oggi Francesco, direttore dell'ospedaledi Roma in un'intervista rilasciata a La Verità : "I bollettini quotidiani andrebbero aboliti e nel mio istituto l'ho fatto rischiano così come sono ora di ...Via i bollettini e basta con il tamponificio. E per curare Covid-19 bisogna potenziare l’assistenza domiciliare. Lo dice oggi Francesco Vaia, direttore dell’ospedale Spallanzani di Roma in un’intervis ...O non avremo percepito di questa pandemia uno dei segni più importanti da cogliere per uscirne migliori. Per Vaia gli ospedali reggono ma bisognerebbe potenziare l'assistenza domiciliare. Lo dice in u ...