Vaccino Novavax, quando arriva in Italia? Pronto il piano nel Lazio, a febbraio le dosi anche nelle Marche (Di lunedì 24 gennaio 2022) E' Pronto il piano Novavax nel Lazio. Il Vaccino proteico, che si spera potrà convincere molti scettici, verrà somminsitrato in 15 hub in tutta la Regione di cui sette nella Capitale. Le dosi di ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 24 gennaio 2022) E'ilnel. Ilproteico, che si spera potrà convincere molti scettici, verrà somminsitrato in 15 hub in tutta la Regione di cui sette nella Capitale. Ledi ...

Advertising

GiovaQuez : La Regione Lazio è pronta per l'arrivo di Novavax. Il vaccino verrà somministrato in 15 hub in tutta la Regione, di… - spallaegomito : Il #vaccino #Novavax : una buona “vecchia” strategia per una nuova arma contro il Covid - GazzettaDelSud : ? VACCINO #NOVAVAX | Il vaccino proteico, che si spera potrà convincere molti scettici, verrà somminsitrato in 1… - 2essera : RT @Stefano173456: Vuole vaccinare tutti, ma a quanto pare non è vero! Il vaccino NovaVax (proteico) è in italia da 2 settimane e ancora ne… - TatyTDV : @RegioneVeneto @Ulss_Scaligera @zaiapresidente Potete cortesemente dare indicazioni sul vaccino #Novavax? Leggia… -