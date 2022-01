Usa sconsigliano agli americani di andare in Russia (Di lunedì 24 gennaio 2022) L'amministrazione statunitense sconsiglia ai cittadini americani di recarsi in Russia. Lo rende noto il Dipartimento di Stato americano. La decisione è stata motivata con il timore di aggressioni o ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 24 gennaio 2022) L'amministrazione statunitense sconsiglia ai cittadinidi recarsi in. Lo rende noto il Dipartimento di Stato americano. La decisione è stata motivata con il timore di aggressioni o ...

