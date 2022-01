Uno studente beneventano disegna il logo celebrativo della Modiano: la gioia del Palmieri Rampone (Di lunedì 24 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Grande soddisfazione per l’Istituto Superiore “Palmieri Rampone Polo” di Benevento per la classificazione al primo posto nel “Concorso Modiano – ENIPG” di rilevanza nazionale. La nota azienda italiana ha istituito un concorso per i suoi 150 anni di attività, richiedendo la creazione di un logo e di carte da gioco celebrative. L’indirizzo Grafica e Comunicazione, sede Rampone di Benevento, ha partecipato con la classe quinta della sezione D, aggiudicandosi il primo posto nella categoria “logo celebrativo”. Autore del logo è l’alunno Flavio Mignone. Superando in bravura e creatività oltre 700 partecipanti in ambito nazionale, Flavio riceverà il primo premio di 3.000 euro durante la cerimonia di premiazione ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 24 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Grande soddisfazione per l’Istituto Superiore “Polo” di Benevento per la classificazione al primo posto nel “Concorso– ENIPG” di rilevanza nazionale. La nota azienda italiana ha istituito un concorso per i suoi 150 anni di attività, richiedendo la creazione di une di carte da gioco celebrative. L’indirizzo Grafica e Comunicazione, sededi Benevento, ha partecipato con la classe quintasezione D, aggiudicandosi il primo posto nella categoria “”. Autore delè l’alunno Flavio Mignone. Superando in bravura e creatività oltre 700 partecipanti in ambito nazionale, Flavio riceverà il primo premio di 3.000 euro durante la cerimonia di premiazione ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Uno studente ha aperto il fuoco nel campus universitario medico di Heidelberg in Germania, ferendo diverse persone.… - pietroraffa : Mi chiedo come sia possibile arrivare al primo giorno di voto in modalità 'situazionismo estremo'. Come uno student… - CarloVerdelli : Molti più di mille in un anno. Più uno: #LorenzoParelli studente, 18 anni, schiacciato da una putrella all’ultimo g… - anteprima24 : ** Uno studente beneventano disegna il logo celebrativo della #Modiano: la gioia del Palmieri Rampone **… - Max_Alle : RT @pietroraffa: Mi chiedo come sia possibile arrivare al primo giorno di voto in modalità 'situazionismo estremo'. Come uno studente con l… -