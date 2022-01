Una vita anticipazioni: Lolita sputa sangue, che cos’ha? Giallo sulla malattia (Di lunedì 24 gennaio 2022) Davvero nessuno ad Acacias 38 riesce a credere che Genoveva, dopo aver confessato l’omicidio di Marcia, la possa fare franca ma a quanto pare, sta per succedere. La donna sta per lasciare realmente il carcere? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di Una vita di domani, 25 gennaio 2022. In onda su Canale 5, come sempre alle 14,10 un nuovo episodio della soap spagnola, siamo giunti al capitolo 1313 di Acacias 38. Facciamo il punto della situazione: Miguel chiede ad Anabel di sposarlo e la ragazza accetta felice. Finalmente, dop mesi di corteggiamento, alla fine Anabel ha accettato la proposta fatta dal suo fidanzato. Rosina è convinta che Josè Miguel abbia fatto sparire Bellita e che voglia uccidere anche lei, ma la verità è ben diversa. Che fine ha fatto la moglie di Josè? A quanto pare stiamo per scoprirlo, ecco per ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 24 gennaio 2022) Davvero nessuno ad Acacias 38 riesce a credere che Genoveva, dopo aver confessato l’omicidio di Marcia, la possa fare franca ma a quanto pare, sta per succedere. La donna sta per lasciare realmente il carcere? Lo scopriamo con leche ci rivelano la trama della puntata di Unadi domani, 25 gennaio 2022. In onda su Canale 5, come sempre alle 14,10 un nuovo episodio della soap spagnola, siamo giunti al capitolo 1313 di Acacias 38. Facciamo il punto della situazione: Miguel chiede ad Anabel di sposarlo e la ragazza accetta felice. Finalmente, dop mesi di corteggiamento, alla fine Anabel ha accettato la proposta fatta dal suo fidanzato. Rosina è convinta che Josè Miguel abbia fatto sparire Bellita e che voglia uccidere anche lei, ma la verità è ben diversa. Che fine ha fatto la moglie di Josè? A quanto pare stiamo per scoprirlo, ecco per ...

