Una vita, anticipazioni 24 gennaio 2022: il timore di Rosina (Di lunedì 24 gennaio 2022) Rosina avrà molta paura di José. La donna, infatti, come svelano le anticipazioni Una vita di oggi 24 gennaio, convinta che abbia ucciso Bellita, temerà che l'uomo voglia fare lo stesso con lei, ma si sbaglierà di grosso. Nel frattempo, Marcelina comunicherà a Jacinto che deve restare ancora a Barcellona e ad Acacias arriveranno sua zia e sua cugina per tenergli compagnia. Infine, Miguel chiederà ad Anabel di sposarlo e lei accetterà. Una vita, trama 24 gennaio 2022: Marcelina dà a Jacinto una notizia che non gli piacerà Marcelina è partita per Barcelona da diverso tempo per poter assistere suo zio malato. Jacinto ha sofferto molto la sua mancanza e non vede l'ora che la consorte torni a casa, ma purtroppo per lui, non sarà affatto così ed inoltre, ci sarà una novità ...

