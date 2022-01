Una Vita anticipazioni 24 e 25 gennaio 2022 | dramma in arrivo per Lolita

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Nelle puntate di Unadel 24 e 25, ormai ai ferri corti con il marito Antonito, decide di cacciarlo di casa. La donna non riesce ad accettare che lui abbia amoreggiato con Natalia Quesada. Non immagina certo cosa si nasconda dietro a tutto questo. Ma non finisce qui, perchè la giovane bottegaia ad un certo punto, da un colpo di tosse e sul fazzoletto trova tracce di sangue. Che cosa significa? Rosina intanto si trova a casa dei Dominguez e scopre quello che i due stanno nascondendo. Vi siete persi le puntate precedenti? Niente paura! Potete rivederle collegandovi al sito Mediaset Infinity nella sezione on demand. Il successo di Verissimo La trasmissione del pomeriggio di Canale 5 regala a Mediaset indici di ...

Advertising

FIGCfemminile : Ci sono poche cose certe nella vita. Una di queste sono gli assist di @AliaGuagni ?? 3?? dei 4 GOL sono arrivati dai… - chetempochefa : 'Ennio ha sperimentato sempre. Sia che si trattasse di arrangiare una canzone semplice, che si trattasse di comporr… - ilfoglio_it : Alla fine s’è preso il Covid, ma aspetta che passi tutto. “Poi farò il tampone e, se risulterò negativo, avrò il gr… - uDTs9Cw8buxqtw4 : RT @MarinaGelashvi6: @Panda2Alina @dimash_official È una persona fenomenale, non ho mai visto una persona simile in vita mia. Un così famos… - vaalerja : RT @GuardaMaComeA: La vita mi sta incattivendo e fidatevi, ho una pazienza che porco il clero dovrebbero farmi santo. Ma mi prometto che da… -

Ultime Notizie dalla rete : Una Vita

Ma il faccendiere morto oggi a Roma, a 90 anni, è stato per tutta laal centro degli scandali ...Rosone all'omicidio del banchiere Roberto Calvi fino all'accusa di corruzione nell'ambito di...Moonrise Kingdom -fuga d'amore, Solo gli amanti sopravvivono, The Zero Theorem - Tutto è vanità. Grand Budapest Hotel, Un disastro di ragazza, Lastraordinaria di David Copperfield, Memoria ...Leggero come una farfalla e solido come una roccia. Jannik Sinner ha impressionato per il modo in cui si è imposto nell'ottavo di finale degli Australian Open 2022, opposto all'australiano Alex de Min ...Stasera in TV vi consigliamo due film diventati dei classici e un’inchiesta giornalistica. In alternativa, i film al cinema a Catania per chi ha voglia di novità.