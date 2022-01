Una "strizzata" al seno corazzato, la sfida alla censura di Chiara Ferragni: la foto clamorosa | Guarda (Di lunedì 24 gennaio 2022) Un look elegantissimo, da urlo, sensazionale, quello sfoggiato da Chiara Ferragni in uno dei suoi ultimi post su Instagram. Un outfit un poco etereo, con trucco marcatissimo e rossetto scuro. Dunque degli orecchini assai peculiari, a metà tra il pattino e il tirapugni. Comunque sia, di rara eleganza. Ma non solo. Ecco che l'influencer più famosa d'Italia è fasciata in un lungo vestito color panna con fascia nera all'altezza della pancia. Dal vestito fanno capolino scarpe con rigoroso tacco a spillo e calze a rete. E l'occhio, inevitabilmente, cade sulla "corazza" posta sul seno, una sorta di protesi a forma di seno... concentrico. Stupefacente e tremendamente sexy. Nell'ultima foto del rullino, Chiara Ferragni "strizza" con sorrisone le due peculiari "protesi". ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) Un look elegantissimo, da urlo, sensazionale, quello sfoggiato dain uno dei suoi ultimi post su Instagram. Un outfit un poco etereo, con trucco marcatissimo e rossetto scuro. Dunque degli orecchini assai peculiari, a metà tra il pattino e il tirapugni. Comunque sia, di rara eleganza. Ma non solo. Ecco che l'influencer più famosa d'Italia è fasciata in un lungo vestito color panna con fascia nera all'altezza della pancia. Dal vestito fanno capolino scarpe con rigoroso tacco a spillo e calze a rete. E l'occhio, inevitabilmente, cade sulla "corazza" posta sul, una sorta di protesi a forma di... concentrico. Stupefacente e tremendamente sexy. Nell'ultimadel rullino,"strizza" con sorrisone le due peculiari "protesi". ...

rosaroccaforte : @ilnomece Io trovo che sia giusto.Peraltro all’estero esiste da tempo. Milano non è mai stata una città sicura, sop… - Lukfer3 : @Gioia_8 E si dopo ci vuole una strizzata. - Cobra83226441 : @Vince7914 Ha la pompetta, a bisogno da una strizzata ?? - ZFShaaD : @jelly_jada Secondo te è una strizzata dire che Jannik contro questa versione di Stef parte favorito o almeno alla pari? Per me no. - Fra0283 : Landscapers (2021). Una quantità incredibile di talento strizzata in quattro episodi, in cui funzionano quasi tutte… -

Ultime Notizie dalla rete : Una strizzata Addio a Mugler, profeta della donna futurista Puntando all'eccesso per creare le 'moderne amazzoni': forme femminili esagerate con le spalle segnate, la vita strizzata, le scollature vertiginose, i fianchi artificiali e voluminosi. Una ...

Muore a 73 anni lo stilista Thierry Mugler, profeta della donna futurista Puntando all'eccesso per creare le "moderne amazzoni": forme femminili esagerate con le spalle segnate, la vita strizzata, le scollature vertiginose, i fianchi artificiali e voluminosi. Una ...

Addio a Mugler, profeta della donna futurista AGI - Agenzia Italia Addio a Mugler, profeta della donna futurista AGI - Se n'è andato un altro grande della Moda: Thierry Mugler, lo stilista francese che ha dato alle donne una teatralità futuristica e vestito icone come Madonna, Lady Gaga, Beyoncè e Kim Kardashian ...

Virginia Raffaele: «L'incontro con Anna Marchesini fu un segno» «Fa' silenzio», «Stai zitto»: «Samusà» è una parola del gergo dei giostrai, una strizzata d'occhio a chi vuol capire. «Samusà» è lo spettacolo con cui torna al Teatro Regio, martedì 1 e mercoledì... Q ...

Puntando all'eccesso per creare le 'moderne amazzoni': forme femminili esagerate con le spalle segnate, la vita, le scollature vertiginose, i fianchi artificiali e voluminosi....Puntando all'eccesso per creare le "moderne amazzoni": forme femminili esagerate con le spalle segnate, la vita, le scollature vertiginose, i fianchi artificiali e voluminosi....AGI - Se n'è andato un altro grande della Moda: Thierry Mugler, lo stilista francese che ha dato alle donne una teatralità futuristica e vestito icone come Madonna, Lady Gaga, Beyoncè e Kim Kardashian ...«Fa' silenzio», «Stai zitto»: «Samusà» è una parola del gergo dei giostrai, una strizzata d'occhio a chi vuol capire. «Samusà» è lo spettacolo con cui torna al Teatro Regio, martedì 1 e mercoledì... Q ...