Una persona ha sparato nel campus universitario di Heidelberg, in Germania: ci sono diversi feriti (Di lunedì 24 gennaio 2022) Lunedì una persona ha sparato nell’aula magna del campus dell’università di Heidelberg, città della Germania sud-occidentale, facendo diversi feriti. La polizia ha detto che l’assalitore è morto poco dopo: non è ancora chiaro se sia stato ucciso dalla polizia o Leggi su ilpost (Di lunedì 24 gennaio 2022) Lunedì unahanell’aula magna deldell’università di, città dellasud-occidentale, facendo. La polizia ha detto che l’assalitore è morto poco dopo: non è ancora chiaro se sia stato ucciso dalla polizia o

Advertising

CarloCalenda : PD-5S “ragionano su Riccardi”; Renzi “ragiona su Casini”;La destra, dopo il ritiro di Berlusconi, non ragiona. Eppu… - il_pucciarelli : Persona con migliaia di follower scrive pubblicamente frasi vergognose che mancano di rispetto a un 18enne morto. S… - GassmanGassmann : Io penso che, come Presidente della Repubblica, debba essere indicata una persona da tutti considerata onesta. Ques… - conlavistablack : RT @karmadille: Sono una persona semplice, vedo in tl la foto di copertina di Lcmrzn e metto like - haroldvoice_ : Gianmaria è quel tipo di amico che esulta per i tuoi successi e viene a stringerti forte quando senti che il mondo… -