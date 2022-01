Una donna alla Corte Suprema, la prima volta del Pakistan (Di lunedì 24 gennaio 2022) Per la prima volta nella storia del Pakistan, una donna è stata nominata giudice della Corte Suprema. Ayesha Malik ha prestato giuramento questa mattina a Islamabad e ora siederà accanto a 16 uomini nella più alta Corte del Paese. "È un enorme passo avanti", ha detto all'Afp l'avvocato e attivista per i diritti delle donne Nighat Dad. "Questa è una svolta storica per il sistema giudiziario pachistano". Ayesha Malik ha studiato all'Università di Harvard negli Stati Uniti ed è stata giudice dell'Alta Corte a Lahore, nel Pakistan orientale, negli ultimi 20 anni. In questa giurisdizione della provincia del Punjab, la più popolosa del Paese, è accreditata di aver contribuito a cambiare costumi giudiziari ancora molto ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 24 gennaio 2022) Per lanella storia del, unaè stata nominata giudice della. Ayesha Malik ha prestato giuramento questa mattina a Islamabad e ora siederà accanto a 16 uomini nella più altadel Paese. "È un enorme passo avanti", ha detto all'Afp l'avvocato e attivista per i diritti delle donne Nighat Dad. "Questa è una sstorica per il sistema giudiziario pachistano". Ayesha Malik ha studiato all'Università di Harvard negli Stati Uniti ed è stata giudice dell'Altaa Lahore, nelorientale, negli ultimi 20 anni. In questa giurisdizione della provincia del Punjab, la più popolosa del Paese, è accreditata di aver contribuito a cambiare costumi giudiziari ancora molto ...

