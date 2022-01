Un Posto al Sole, anticipazioni (25-28 gennaio 2022): Fabrizio sul punto di compiere un gesto estremo (Di lunedì 24 gennaio 2022) Giorgio Borghetti è Fabrizio Rosato - UPAS La crisi coniugale con Marina Giordano (Nina Soldano) e i problemi al Pastificio Rosato spingeranno Fabrizio (Giorgio Borghetti) al limite. Nelle puntate di Un Posto al Sole, in onda da lunedì al venerdì nell’access prime time di Rai3, l’uomo sarà infatti sempre più nervoso ed apparirà sul punto di fare un gesto estremo per porre fine alle sue sofferenze. Ecco le anticipazioni. Un Posto al Sole – puntata 5866 – anticipazioni lunedì 24 gennaio 2022 Marina deve metabolizzare la sofferenza e lo spavento patito, Fabrizio, rabbiosamente frustrato, è sempre più fuori controllo. Credendo di aver intuito il motivo ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 24 gennaio 2022) Giorgio Borghetti èRosato - UPAS La crisi coniugale con Marina Giordano (Nina Soldano) e i problemi al Pastificio Rosato spingeranno(Giorgio Borghetti) al limite. Nelle puntate di Unal, in onda da lunedì al venerdì nell’access prime time di Rai3, l’uomo sarà infatti sempre più nervoso ed apparirà suldi fare unper porre fine alle sue sofferenze. Ecco le. Unal– puntata 5866 –lunedì 24Marina deve metabolizzare la sofferenza e lo spavento patito,, rabbiosamente frustrato, è sempre più fuori controllo. Credendo di aver intuito il motivo ...

