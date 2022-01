Un posto al sole, anticipazioni 24 gennaio: Fabrizio fuori controllo (Di lunedì 24 gennaio 2022) Un posto al sole inaugurerà la nuova settimana di programmazione con una trama appassionatamente che terrà il pubblico di Rai 3 incollato allo schermo. Protagonisti assoluti saranno Marina e Fabrizio, sempre più pericoloso e fuori controllo. L'imprenditore, negli ultimi tempi, ha avuto dei problemi gravissimi al pastificio che è finito al centro di uno scandalo quando è stata diffusa la notizia che l'azienda utilizzasse anche grano prodotto all'estero, mentre anche sulle confezioni veniva segnalata la provenienza solo italiana. Fabrizio, nonostante il suo avvocato e la stessa Marina gli avessero consigliato di non menzionare in conferenza stampa questa spinosa vicenda, alla fine ha deciso di raccontare pubblicamente la verità spingendo il pastificio nel baratro. In seguito, ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 24 gennaio 2022) Unalinaugurerà la nuova settimana di programmazione con una trama appassionatamente che terrà il pubblico di Rai 3 incollato allo schermo. Protagonisti assoluti saranno Marina e, sempre più pericoloso e. L'imprenditore, negli ultimi tempi, ha avuto dei problemi gravissimi al pastificio che è finito al centro di uno scandalo quando è stata diffusa la notizia che l'azienda utilizzasse anche grano prodotto all'estero, mentre anche sulle confezioni veniva segnalata la provenienza solo italiana., nonostante il suo avvocato e la stessa Marina gli avessero consigliato di non menzionare in conferenza stampa questa spinosa vicenda, alla fine ha deciso di raccontare pubblicamente la verità spingendo il pastificio nel baratro. In seguito, ...

