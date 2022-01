“Un artista del digiuno”, la parabola discendente di un artista che riusciva a rinunciare al cibo (Di lunedì 24 gennaio 2022) Kafka pubblicò il racconto Un artista del digiuno nel 1922. Era quello l’anno del suo definitivo pensionamento dall’Istituto di assicurazione per il quale aveva lavorato fin dalla laurea in Giurisprudenza. Il manifestarsi della tubercolosi polmonare lo aveva liberato dagli odiosi obblighi professionali. Aveva vissuto per più di sei mesi con la sorella Ottla in un paesino boemo e poi era tornato a Praga a vivere con i genitori; in quei mesi scrisse parte del romanzo Il castello e alcuni ultimi racconti. Chissà come doveva sentirsi, costretto a vivere nuovamente a contatto con la temuta figura paterna; chissà dove tornava il suo pensiero con l’aggravarsi della malattia. Forse tornava alla casa Ai tre re dove aveva vissuto ragazzino e dove aveva iniziato la sua dieta vegetariana – regime alimentare che lo accompagnò tutta la vita e ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 24 gennaio 2022) Kafka pubblicò il racconto Undelnel 1922. Era quello l’anno del suo definitivo pensionamento dall’Istituto di assicurazione per il quale aveva lavorato fin dalla laurea in Giurisprudenza. Il manifestarsi della tubercolosi polmonare lo aveva liberato dagli odiosi obblighi professionali. Aveva vissuto per più di sei mesi con la sorella Ottla in un paesino boemo e poi era tornato a Praga a vivere con i genitori; in quei mesi scrisse parte del romanzo Il castello e alcuni ultimi racconti. Chissà come doveva sentirsi, costretto a vivere nuovamente a contatto con la temuta figura paterna; chissà dove tornava il suo pensiero con l’aggravarsi della malattia. Forse tornava alla casa Ai tre re dove aveva vissuto ragazzino e dove aveva iniziato la sua dieta vegetariana – regime alimentare che lo accompagnò tutta la vita e ...

Advertising

curraoviaggi1 : 'GUERNICA' - PABLO PICASSO -1937 'E' lei che ha fatto questo orrore?' 'No, è opera vostra' (risposta dell'artista a… - Smellyyycattt : RT @sailor_snickers: Se non avete mai fatto l’amore su un tappeto disteso davanti il fuoco scoppiettante di un caminetto, la pioggia fuori… - 74_Emanuele : Locandina realizzata dal poeta e artista della grafica #AntonioCorona che ringrazio, del #ContestLetterario online… - picklespr : “Queste storie rivelano inoltre anche le forme di resistenza nella stampa, e di vite vissute circondate dai libri”… - stylesun__ : RT @sailor_snickers: Se non avete mai fatto l’amore su un tappeto disteso davanti il fuoco scoppiettante di un caminetto, la pioggia fuori… -