ULTIM’ORA, la Fiorentina cede Vlahovic: accordo totale (Di martedì 25 gennaio 2022) Dusan Vlahovic lascia la Fiorentina negli ultimi giorni di calciomercato: sarà il nuovo centravanti della Juventus. Il bomber serbo ha vissuto momenti di alta tensione con la dirigenza viola dopo il ‘no’ al rinnovo del contratto e ora sarà ceduto. Calciomercato Juventus Vlahovic (Getty Images)Calciomercato, la Juventus prende Vlahovic: le cifre L’accordo tra Juventus e Fiorentina per Vlahovic è stato ormai raggiunto. Secondo quanto riferito da Sportitalia, le due società hanno trovato l’accordo sulla base di 67 milioni più bonus. Tra giovedì e venerdì sono state fissate le visite mediche, dopodiché sarà a disposizione di Allegri già dalla partita contro il Verona. Leggi su spazionapoli (Di martedì 25 gennaio 2022) Dusanlascia lanegli ultimi giorni di calciomercato: sarà il nuovo centravanti della Juventus. Il bomber serbo ha vissuto momenti di alta tensione con la dirigenza viola dopo il ‘no’ al rinnovo del contratto e ora sarà ceduto. Calciomercato Juventus(Getty Images)Calciomercato, la Juventus prende: le cifre L’tra Juventus eperè stato ormai raggiunto. Secondo quanto riferito da Sportitalia, le due società hanno trovato l’sulla base di 67 milioni più bonus. Tra giovedì e venerdì sono state fissate le visite mediche, dopodiché sarà a disposizione di Allegri già dalla partita contro il Verona.

