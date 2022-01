ULTIM’ORA – Esonerato il tecnico italiano | avete sentito?

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Fatale la sconfitta contro il Norwich,Ranieri. E’ stata fatale la sconfitta di venerdì sera contro il Norwich per il Watford di Ranieri. Dopo i rumors delle ultime ore, il Watford avrebbe preso la decisione definitiva: Claudio Ranieri verrà, dopo gli ultimi risultati deludenti. Claudio RanieriPer l’exdella Sampdoria sarebbero state fatali le 7 sconfitte nelle ultime 8 sfide. Una decisione che si poteva intuire anche dalle dichiarazioni deldopo il K.O. in cui ha accusato i suoi giocatori di essere troppo egoisti e individualisti. Potrebbe interessarti: Positivo al Covid in casa Inter: il comunicato (rompipallone.it) Kevin Ambrosi