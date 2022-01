Ulivieri | «Il Napoli sembra quello di inizio stagione | campionato riaperto»

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Renzo, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori, ha così parlato del ritorno prepotente delper lo scudetto Ai microfoni di Radio Marte, Renzo Uliveri ha parlato del ritorno delnella lotta scudetto. DICHIARAZIONI – «Secondo me il, ilè tornato e più avanti lo farà anche in maniera più importante. La squadra nello spirito e a tratti anche nel giocoessere tornata quella che abbiamo potuto vedere a». L'articolo proviene da Calcio News 24.

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Renzo Ulivieri, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori, ha così parlato del ritorno prepotente del Napoli per lo scudetto Ai microfoni di Radi ...