Uk, ex sottosegretaria ai Trasporti britannica: "Fatta fuori perché musulmana". Boris Johnson ordina un'inchiesta interna (Di lunedì 24 gennaio 2022) La denuncia dell'ex sottosegretaria ai Trasporti britannica, Nusrat Ghani, ha scatenato un putiferio a Downing Street, tanto che il primo ministro, Boris Johnson, ha ordinato l'apertura di un'inchiesta in seguito alle dichiarazioni della parlamentare Tory secondo la quale la sua rimozione dal ruolo al ministero, nel 2020, è legato al suo "essere musulmana". Così il capo del governo ha oggi "chiesto di accertare i fatti su quello che è successo", ha dichiarato un portavoce di Downing Street. Intanto, il whip (incaricato della disciplina di partito) dei conservatori, Mark Spencer, ha negato le affermazioni di Ghani, dichiarandole "diffamatorie". Ghani aveva dichiarato ieri che la sua fede le è costata la carica al ministero dei Trasporti ...

