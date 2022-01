Ugo Cappellacci | il Grande Elettore positivo al Coronavirus | «La volta scorsa? Ho votato Gigi Riva»

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Il deputato Ugo, eletto con Forza Italia ed ex presidente della Regione Sardegna, ha scoperto l’altroieri di essereal. Lui sarà quindi uno dei Grandi Elettori che voteranno al drive-in costruito nel parcheggio di Montecitorio. E in un’intervista rilasciata oggi al Messaggero spiega che è al suo secondo contagio (lafinì attaccato all’ossigeno 24 ore su 24) e che di Grandi Elettori positivi ce ne sono una trentina: «Mi devono indicare l’orario. Mi manderanno un automezzo attrezzato. Non incontrerò gente». E ancora: «Noi deputati positivi non entreremo dentro il nostro luogo di lavoro, come previsto per tutti gli italiani. Ma il voto per il presidente della Repubblica è un diritto dovere di chi è eletto. Rappresentiamo persone e territori». Attualmente ...

Il deputato, eletto con Forza Italia ed ex presidente della Regione Sardegna, ha scoperto l'altroieri di essere positivo al Coronavirus . Lui sarà quindi uno dei Grandi Elettori che voteranno al ...In comune,e Gianluigi Paragone hanno lo status di parlamentare (uno deputato di Forza Italia, l'altro senatore ex M5S ora Italexit) e la condizione di positivi al Covid. Ragione per ...La convocazione è per le 15 a Montecitorio: oggi è il primo giorno di votazione per la scelta del Presidente della Repubblica che succederà a Sergio Mattarella. 1008 tra senatori, deputati e delegati ...Sono 25 parlamentari più i tre delegati del Consiglio regionale. Cappellacci positivo sarà trasportato in ambulanza nel drive in della Camera ...