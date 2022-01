UFFICIALE – Stage Coverciano, quante novità per Mancini! (Di lunedì 24 gennaio 2022) Roberto Mancini ha da poco diramato la lista dei trentacinque convocati per lo Stage di Coverciano, tantissime le sorprese tra le scelte del C.T. A balzare subito agli occhi l’esclusione di Gigio Donnarumma e Leonardo Bonucci entrambe a causa dei rispettivi infortuni, mentre a fare scalpore è la clamorosa convocazione di Mario Balotelli. Prima volta in nazionale per ben sette giocatori: Carnesecchi, Luiz Felipe, Scalvini, Fagioli, Frattesi, Ricci e Joao Pedro. Mancini Coverciano Stage La lista UFFICIALE dei convocati Portieri: Carnesecchi Cragno meret sirigu Difensori: Bastoni Biraghi Calabria Chiellini De Sciglio Di Lorenzo Luiz Felipe Florenzi Mancini Lu. ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 24 gennaio 2022) Roberto Mancini ha da poco diramato la lista dei trentacinque convocati per lodi, tantissime le sorprese tra le scelte del C.T. A balzare subito agli occhi l’esclusione di Gigio Donnarumma e Leonardo Bonucci entrambe a causa dei rispettivi infortuni, mentre a fare scalpore è la clamorosa convocazione di Mario Balotelli. Prima volta in nazionale per ben sette giocatori: Carnesecchi, Luiz Felipe, Scalvini, Fagioli, Frattesi, Ricci e Joao Pedro. ManciniLa listadei convocati Portieri: Carnesecchi Cragno meret sirigu Difensori: Bastoni Biraghi Calabria Chiellini De Sciglio Di Lorenzo Luiz Felipe Florenzi Mancini Lu. ...

Advertising

LeBombeDiVlad : ???? #Italia, tante sorprese tra i convocati di #Mancini per lo stage ?? Il tweet #LBDV #LeBombeDiVlad #News - MondoNapoli : UFFICIALE - Italia, i 35 di Mancini per lo stage: torna Balotelli, c'è Joao Pedro, tre 'napoletani' -… - NCN_it : UFFICIALE – #Italia, i convocati di #Mancini per lo stage: ci sono #Meret, #DiLorenzo e #Insigne. Torna #Balotelli… - CagliariNews24 : Ufficiale, Joao Pedro in Nazionale italiana! Mancini lo convoca per lo stage - matmosciatti11 : Per uno stage, ma è ufficiale: #Balotelli torna in #Nazionale. Convocati da #Mancini anche #JoaoPedro e #LuizFelipe… -