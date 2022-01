Ufficiale: Roberto Stellone è il nuovo allenatore della Reggina (Di lunedì 24 gennaio 2022) La Reggina ha ufficializzato l’ingaggio di Roberto Stellone come nuovo allenatore della squadra. Nella giornata di domani, alle ore 11, ci sarà la presentazione Ufficiale in una conferenza stampa nel centro sportivo “Sant’Agata”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 24 gennaio 2022) Laha ufficializzato l’ingaggio dicomesquadra. Nella giornata di domani, alle ore 11, ci sarà la presentazionein una conferenza stampa nel centro sportivo “Sant’Agata”. SportFace.

Advertising

sportface2016 : Ufficiale: Roberto #Stellone è il nuovo allenatore della #Reggina - axhelix : Parlano del medico radiato novax per associare medico novax a incapace. La storia non c'entra nulla col COVID.Ansa… - axhelix : @PaoloVaccarello Petrella pare risulti radiato prima ancora che arrivasse il COVID. - CentotrentunoC : UFFICIALE ?? Prima chiamata con la #Nazionale italiana di Roberto #Mancini per il capitano e numero 10 del #Cagliari… - spaziocalcio : UFFICIALE: Roberto #Stellone è il nuovo allenatore della #Reggina #SerieB -