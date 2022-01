UFFICIALE – Lesione al bicipite femorale | salta il Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Brutte notizie per i prossimi avversari del. Gli azzurri infatti dopo la sosta sfideranno il Venezia allo stadio Penzo. Lagunari che però dovranno fare i conti con almeno un’assenza certa, oltre ai calciatori che dovranno recuperare dal Coronavirus. Inter Milan’s Bosnian forward Edin Dzeko controls the ball next to Unione Venezia’s Italian midfielder Antonio Vacca (R) during the Italian Serie A football match between Inter Milan and Venezia at the Giuseppe-Meazza (San Siro) stadium in Milan on January 22, 2022. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)A centrocampo infatti mister Zanetti dovrà rinunciare certamente ad Antonio Junior Vacca. Dopo l’infortunio occorso nel match contro l’Inter, il centrocampista si è sottoposto ad alcuni esami strumentali, che hanno evidenziato ladel ...