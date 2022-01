UFFICIALE – Inter, emesso il nuovo bond per rifinanziare il debito (Di lunedì 24 gennaio 2022) Inter, emesso il nuovo bond per la società dell’Inter : 415 milioni per rifinanziare il debito. Il comunicato UFFICIALE L’Inter ha annunciato l’emissione di un bond da 415 milioni di euro con scadenza 2027 per rifinanziare tutte le spese del club rispetto alla precedenza scadenza, fissata per il 31 dicembre 2022. COMUNICATO – «Inter Media and Communication SpA annuncia il lancio di un’offerta istituzionale di 415,0 milioni di euro in capitale aggregato di nuove Senior Secured Notes con scadenza 2027 al fine di riscattare le obbligazioni senior in circolazione titoli garantiti con scadenza 2022, per rimborsare la Revolving Credit Facility , per finanziare i conti garantiti rispetto ai ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 24 gennaio 2022)ilper la società dell’: 415 milioni peril. Il comunicatoL’ha annunciato l’emissione di unda 415 milioni di euro con scadenza 2027 pertutte le spese del club rispetto alla precedenza scadenza, fissata per il 31 dicembre 2022. COMUNICATO – «Media and Communication SpA annuncia il lancio di un’offerta istituzionale di 415,0 milioni di euro in capitale aggregato di nuove Senior Secured Notes con scadenza 2027 al fine di riscattare le obbligazioni senior in circolazione titoli garantiti con scadenza 2022, per rimborsare la Revolving Credit Facility , per finanziare i conti garantiti rispetto ai ...

